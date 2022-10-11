Сарри: «Счёт хорош, но несправедлив по отношению к сопернику»

В заключительном матче девятого тура итальянской Серии А римский «Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину», забив по два безответных мяча в каждом из таймов игры. Успехом своего клуба доволен наставник «Лацио» Маурицио Сарри, поделившийся своей радостью.

- Мы провели хороший матч, но в некоторые моменты было сложно. Но это связано с тем, что мы выступаем еще и в европейских турнирах, после них всегда трудно играть. Так что счет, наверное, все-таки не отражает сопротивления, которое оказывала «Фиорентина». В общем, мы очень рады, - цитирует комментарий Маурицио Сарри cittaceleste.it.