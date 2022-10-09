Каррера прокомментировал игру Кокорина за «Арис»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре российского форварда «Ариса» Александра Кокорина. Нападающий отметился забитым мячом в игре 6-го тура чемпионата Кипра против АЕКа (1:2), но это гол не помог его команде уйти от поражения.

«Кокорин докажет свою ценность «Фиорентине», если продолжит играть за «Арис», — цитирует слова Карреры «Чемпионат».

Напомним, Кокорин принадлежит итальянской «Фиорентине», но текущий сезон форвард проводит в «Арисе» на правах аренды. На счету игрока два забитых мяча и одна результативная передача в пяти встречах чемпионата Кипра.