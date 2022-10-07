Одноклубник Кокорина: «Я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков «Ариса»

Полузащитник «Ариса» Юлиус Сзоке поделился мнением о российском нападающем команды Александре Кокорина.

Напомним, Кокорин перешёл в «Арис» минувшим летом из «Фиорентины» на правах годичной аренды.

Словацкий игрок отметил высокий уровень и мотивацию своего одноклубника.

«У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков «Ариса». Вообще другой уровень», — цитирует Сзоке Sport24.

В текущем сезоне 31-летний форвард провёл за «Арис» четыре матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Помимо «Фиорентины», ранее он также выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи» и московское «Динамо».