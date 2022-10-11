Разгромив «Фиорентину», «Лацио» повторил достижение, в последний раз покорявшееся... «Фиорентине» в 1959 году

В заключительном матче девятого тура итальянской Серии А римский «Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину», забив по два безответных мяча в каждом из таймов игры. Таким образом, римский клуб набрал потрясающий ход в чемпионате - это уже третья игра подряд в Серии А, которую «Лацио» выиграл с разницей в четыре мяча. В двух предыдущих турах «Лацио» с тем же счетом 4:0 обыграл «Кремонезе» и «Специю». Любопытно, что последней командой в Италии, которая смогла выиграть три матча кряду с разницей в четыре мяча или более, была... «Фиорентина» в 1959 году.

В следующем матче итальянского чемпионата Серии А «Лацио» примет дома «Удинезе».