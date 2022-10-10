«Фиорентина» стала очередной командой, попавшей под каток «Лацио»

В девятом туре Серии А «Фиорентина» ничего не смогла сделать против атаки «Лацио». «Фиалки» били в два раза чаще противника, но ни один из 16 ударов не достиг цели. На 11-й минуте Матиас Весино после подачи корнера парашютом переправил мяч в дальний угол. Заброс Сергея Милинковича-Савича с правого фланга стал голевой передачей на Маттиа Дзакканьи. Команды по разу пробили в каркас ворот, после чего гости снова начали увеличивать счет. Луис Альберто из пределов штрафной завершил красивую комбинацию партнеров, а перед финальным свистком Милинкович-Савич пяткой отыграл на Чиро Иммобиле, и тот забил четвертый мяч - 4:0.

Римляне выиграли четвертый матч подряд (все всухую) и разгромили третьего соперника кряду, набрали 20 очков и вышли на третье место.

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