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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» стала очередной командой, попавшей под каток «Лацио»

10 Октября 2022 • 23:45 Комментировать
Фиорентина
0:4
Лацио
окончен

В девятом туре Серии А «Фиорентина» ничего не смогла сделать против атаки «Лацио». «Фиалки» били в два раза чаще противника, но ни один из 16 ударов не достиг цели. На 11-й минуте Матиас Весино после подачи корнера парашютом переправил мяч в дальний угол. Заброс Сергея Милинковича-Савича с правого фланга стал голевой передачей на Маттиа Дзакканьи. Команды по разу пробили в каркас ворот, после чего гости снова начали увеличивать счет. Луис Альберто из пределов штрафной завершил красивую комбинацию партнеров, а перед финальным свистком Милинкович-Савич пяткой отыграл на Чиро Иммобиле, и тот забил четвертый мяч - 4:0.

Римляне выиграли четвертый матч подряд (все всухую) и разгромили третьего соперника кряду, набрали 20 очков и вышли на третье место.

Протокол игры  
Фиорентина0:4Лацио
  11'Весино Матиас (0:1)
  25'Дзакканьи Маттиа (0:2)
  86'Альберто Луис (0:3)
  90'Иммобиле Чиро (0:4)
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон  70'Мартинес Лукас IIРоша Игор II  27' 59' (Барак Антонин ( 59') Бираги КристианоБонавентура Джакомо 72' (Мале Юссеф ( 72') Амрабат Софьян  24' 59' (Миленкович Никола ( 59') Мандрагора Роландо  68'Иконе Жонатан 46' (Гонсалес Николас ( 46') Йович ЛукаКуаме Кристиан 72' (Сапонара Риккардо ( 72')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаГоллини ПьерлуиджиБьянко АлессандроДункан АльфредЖурковски ШимонТерзич АлексаКабрал АртурВенути Лоренцо
Проведель ИванЛаццари Мануэль  77'ПатрикРоманьоли АлессиоМарушич Адам 72' (Хюсай Эльсейд ( 72') Милинкович-Савич СергейАнтонио Маркос 62' (Альберто Луис ( 62') Весино МатиасАндерсон Фелипе 79' (Педро Родригес ( 79') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа 79' (Канчельери Маттео ( 79')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсКатальди ДанилоБашич ТомаРаду СтефанХила МариоРомеро ЛукаКазале НиколоКаменович Димитрие
10 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

Видео

0:1. Гол Матиаса Весино (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Матиаса Весино (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол Маттиа Дзакканьи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол Маттиа Дзакканьи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Иммобиле в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Иммобиле в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:3. Гол Луиса Альберто (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:3. Гол Луиса Альберто (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:4. Гол Чиро Иммобиле (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:4. Гол Чиро Иммобиле (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фиорентина
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Окончен
Фиорентина Фиорентина
Лацио Лацио
0
4
2.47 3.40 3.05
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