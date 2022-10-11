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Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич уступает только двум игрокам в топ-5 лигах по количеству ассистов с начала прошлого сезона

11 Октября 2022 • 00:47 Комментировать
Фиорентина
0:4
Лацио
окончен

Полузащатник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич продолжает оформлять одну голевую передачу за другой.

В поединке Серии А против «Фиорентины», который завершился крупной победой «орлов» (4:0), серб дважды ассистировал товарищам по команде, выйдя на первое место в чемпионате по результативным передачам (семь). Всего на счету 27-летнего хавбека 18 ассистов в лиге с начала прошлой кампании – третий показатель среди всех футболистов пяти сильнейших европейских лиг. Только Лионель Месси из «ПСЖ» и Томас Мюллер из «Баварии» ассистировали чаще – по 21 разу.

В активе Сергея Милинковича-Савича также четыре забитых мяча в девяти матчах нынешнего розыгрыша Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Лионель Месси Томас Мюллер Сергей Милинкович-Савич
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