Кокорин: «Можно очень хорошо и очень долго тренироваться, но настоящий футбол — только в официальных матчах»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о своей игровой форме, а также рассказал о регламенте чемпионата Кипра.

Российский форвард отметил, что постепенно обретает свою привычную форму через игры. Напомним, что за два последних сезона Кокорин провёл всего 22 матча в составах «Спартака» и «Фиорентины».

«Можно очень хорошо и очень долго тренироваться, но настоящий футбол — только в официальных матчах.

Чемпионат Кипра имеет два этапа: регулярка, затем финальная пулька для лидеров. Это ради интриги. Нет судьбоносных матчей осенью, все решающие состоятся весной», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

Отметим, что 31-летний нападающий принадлежит «Фиорентине» и выступает за «Арис» на правах годичной аренды. В текущем сезоне российский футболист провёл за свою новую команду четыре матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.