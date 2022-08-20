​Гасперини - о матче с «Миланом»: «Это не битва конкурентов»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о «Милане» перед очным матчем команд.

«Какой сезон я ожидаю от «Аталанты»? Нужно посмотреть как минимум на десять игр. «Милан» на сегодняшний день представляет собой пример для подражания в моём понимании. Они смогли подписать ценных молодых футболистов», - сказал Гасперини на пресс-конференции.

«Цели «Аталанты» не зависят от воскресного матча с «Миланом». Мы сделаем всё, чтобы показать свою лучшую игру. Но это не битва конкурентов. «Милан» является претендентом на титул чемпиона Италии», - высказался рулевой команды из Бергамо.