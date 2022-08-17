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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали готов к возвращению на поле

 
17 Августа 2022 • 03:08 Комментировать
Аталанта
...
Милан
2.75 3.50 2.50
21.08 21:45

Приятные новости из стана «Милана» - Алессандро Тонали готов вернуться на поле, он получил травму в игре с товарищеском матче с «Виченцой» за неделю до начала чемпионата в Серии А. Во вторник Тонали уже тренировался в общей группе, и, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, наставник «Милана» Стефано Пиоли рассчитывает на него уже в следующем матче команды. А его «Милан» проведет в воскресенье против «Аталанты». В первом туре «Миоан», выступающий в качестве чемпиона Италии, переиграл в домашнем поединке гостей из «Удинезе», впервые за последние двенадцать лет забив четыре мяча в стартовом матче сезона.

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Милан Сандро Тонали
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АТАЛАНТА МИЛАН
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