Тонали готов к возвращению на поле

Приятные новости из стана «Милана» - Алессандро Тонали готов вернуться на поле, он получил травму в игре с товарищеском матче с «Виченцой» за неделю до начала чемпионата в Серии А. Во вторник Тонали уже тренировался в общей группе, и, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, наставник «Милана» Стефано Пиоли рассчитывает на него уже в следующем матче команды. А его «Милан» проведет в воскресенье против «Аталанты». В первом туре «Миоан», выступающий в качестве чемпиона Италии, переиграл в домашнем поединке гостей из «Удинезе», впервые за последние двенадцать лет забив четыре мяча в стартовом матче сезона.