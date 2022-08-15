Де Кетеларе знакомится с Миланом - футболист активно разгуливает по городу

Бельгийский новобранец «Милана» Шарль де Кетеларе активно знакомится с одним из самых известных городов Европы, и делает это в компании любимых женщин - своей матери, а также девушки Жозефин.

Как уточняет La Gazzetta Dello Sport, репортер которой повстречал бельгийца, пока что де Кетеларе удается разгуливать в спокойствии - его еще не очень узнают, особенно когда Шарль, как сегодня, разгуливает в солнечных очках и бейсболке.

Футболист зашел перекусить в ресторан «Монтенаполеоне», удостоил вниманием фирменный магазин Adidas на одной из торговых площадей Милана, но проигнорировал официальный магазин «Милана», не без огорчения отметил источник.