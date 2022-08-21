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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини рассказал, что думает о «Милане»

 
21 Августа 2022 • 06:46 Комментировать
Аталанта
1:1
Милан
окончен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился своим мнением о «Милане» в преддверии поединка второго тура чемпионата Италии.

«Чего я жду от сезона? Нужно провести хотя бы десять матчей, а затем можно сделать вывод. «Милан» же сейчас может являться примером для подражания. Они усилили состав хорошей молодежью и являются претендентом на титул. В предстоящей встрече мы приложим все усилия, чтобы показать отличную игру», - цитирует специалиста Football-Italia.

Встреча между «Аталантой» и «Миланом» состоится сегодня, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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