Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» отправил официальный запрос по Танганге

 
22 Августа 2022 • 00:35 Комментировать
Аталанта
1:1
Милан
окончен

Мы уже сообщали о том, что «Милан» претендует на защитника «Тоттенхэма» Джафета Тангангу, который является воспитанником лондонского клуба и с 2019 года выступает в его основном составе.

Теперь, как сообщает Calciomercato.it, «Милан» оформил официальный запрос по трансферу игрока. Пока что речь идет о возможности арендовать 23-летнего Тангангу, с возможностью дальнейшего выкупа, но, не исключено, что стороны в итоге найдут и другую формулу.

После двух туров итальянского чемпионата Серии А у «Милана» четыре очка - команда выиграла у «Удинезе», а потом сыграла вничью с «Аталантой».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Джафет Танганга Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити 8.50 5.30 1.42
22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
01:02 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, какая позиция в «Ливерпуле» нуждается в усилении
00:48 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд – о кризисе «МЮ»: «Нам просто нужно время»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Каземиро будет представлен в качестве игрока «МЮ» в матче с «Ливерпулем»
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отправил официальный запрос по Танганге
21 Августа
23:17 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Мы плохо начали, но потом стали угрозой»
23:08 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола восхищён наставником «Ньюкасла»
22:01 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетными вариантами усиления атаки
21:38 · Англия. Премьер-лига
Саа – о матче «МЮ» против «Ливерпуля»: «Первые 30 минут станут определяющими»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Каземиро проведёт первую тренировку в составе «МЮ» на следующей неделе
21:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ньюкасл» – один из самых трудных соперников»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Мы не справились с контратаками «Ньюкасла»
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» едва не обыграл «Манчестер Сити» в сверхрезультативном матче 10
20:26 · Англия. Премьер-лига
Тухель провёл свой 60-й матч в АПЛ, но «Челси» провалил его
20:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн сравнялся со своим отцом по голам за «Манчестер Сити»
20:15 · Англия. Премьер-лига
Эвра заявил, что игроки «Манчестер Юнайтед» получают деньги и наслаждаются жизнью
Все новости
Рекомендуем