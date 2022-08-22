«Милан» отправил официальный запрос по Танганге

Мы уже сообщали о том, что «Милан» претендует на защитника «Тоттенхэма» Джафета Тангангу, который является воспитанником лондонского клуба и с 2019 года выступает в его основном составе.

Теперь, как сообщает Calciomercato.it, «Милан» оформил официальный запрос по трансферу игрока. Пока что речь идет о возможности арендовать 23-летнего Тангангу, с возможностью дальнейшего выкупа, но, не исключено, что стороны в итоге найдут и другую формулу.

После двух туров итальянского чемпионата Серии А у «Милана» четыре очка - команда выиграла у «Удинезе», а потом сыграла вничью с «Аталантой».