Пиоли удовлетворён игрой «Милана» в ничейном матче с «Аталантой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о ничейном исходе матча Серии А против «Аталанты» (1:1).

«Я доволен тем, что мы так редко позволяли «Аталанте» проводить опасные атаки, но после перерыва мы могли добиться большего.

Соперник изменил свой подход по ходу встречи, сев глубже в оборону, поэтому нам пришлось проявить терпение, чтобы взломать их защиту. Мне понравилось, как моя команда смотрелась против очень крепкой «Аталанты», – отметил после матча рулевой «россонери», также добавивший, что «Милан» вполне мог добиться победы, если бы не упустил несколько явных голевых моментов.