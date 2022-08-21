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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» потерял первые очки в сезоне, не сумев обыграть «Аталанту»

 
21 Августа 2022 • 23:43 Комментировать (1)
Аталанта
1:1
Милан
окончен

«Милан», чемпион Италии, в рамках второго тура Серии А гостил у «Аталанты». На 29-й минуте Руслан Малиновский плотным ударом с рикошетом со средней дистанции открыл счет. Соперники обменивались моментами, при этом у гостей мяч часто летел рядом с каркасом. Все же «Милан» отыгрался, и Исмаэль Беннасер из пределов штрафной поразил дальний угол ворот рикошетом от штанги - 1:1.

У сегодняшних соперников по четыре очка в активе.

Протокол игры  
Аталанта1:1Милан
(1:0) Малиновский Руслан29'  
  68'Беннасер Исмаэль (1:1)
Муссо ХуанДжимсити Берат  78' 82' (Околи Меме ( 82') Демирал МерихТолой Рафаэл  16'Хатебур Ханс  48'Меле Йоаким 89' (Цортеа Надир ( 89') Де Рон МартенКоопмейнерс ТеунМалиновский Руслан 73' (Муриэль Луис ( 73') Пашалич Марио 73' (Лукман Адемола ( 73') Сапата Дуван 73' (Скальвини Джорджио ( 73')
Запасные: Спортьелло МаркоРуджери МаттеоБога ЖеремиСоппи БрэндонРосси Франческо
Меньян МайкКалабрия Давиде 84' (Флоренци Алессандро ( 84') Калюлю ПьерТомори ФикайоТео Эрнандес  78'Тонали Сандро  75'Беннасер ИсмаэльМессьяс Жуниор 66' (Ориги Дивок ( 66') Диас Браим 58' (Жиру Оливье ( 58') Леау Рафаэл 66' (Салемакерс Алексис ( 66') Ребич Анте  45' 58' (Де Кетеларе Шарль ( 58')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеКьяер СимонПобега ТоммазоАдли ЯсинТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
21 августа. Стадион "Гевисс Стэдиум".

Видео

1:0. Гол Руслана Малиновского (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Руслана Малиновского (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар головой Калюлю (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар головой Калюлю (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Леау пробил издали (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Леау пробил издали (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Выход один на один Тонали (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Выход один на один Тонали (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Исмаэля Беннасера (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Исмаэля Беннасера (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта
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Комментарии (1)
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NOBODY
21 Августа 2022 в 23:45
почему когда жмешь посмотреть любое видео - открыватеся одно и то же???
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окончен Эмполи 0:0 Фиорентина 3.70 3.80 1.95
окончен Наполи 4:0 Монца 1.35 5.50 8.00
окончен Болонья 1:1 Верона 2.15 3.45 3.40
окончен Аталанта 1:1 Милан 2.85 3.55 2.55
22.08  19:30 Рома ... Кремонезе 1.25 5.80 12.50
22.08  21:45 Сампдория ... Ювентус 5.70 3.85 1.62
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