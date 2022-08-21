«Милан» потерял первые очки в сезоне, не сумев обыграть «Аталанту»

«Милан», чемпион Италии, в рамках второго тура Серии А гостил у «Аталанты». На 29-й минуте Руслан Малиновский плотным ударом с рикошетом со средней дистанции открыл счет. Соперники обменивались моментами, при этом у гостей мяч часто летел рядом с каркасом. Все же «Милан» отыгрался, и Исмаэль Беннасер из пределов штрафной поразил дальний угол ворот рикошетом от штанги - 1:1.

У сегодняшних соперников по четыре очка в активе.

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