«Милан» потерял первые очки в сезоне, не сумев обыграть «Аталанту»

«Милан», чемпион Италии, в рамках второго тура Серии А гостил у «Аталанты». На 29-й минуте Руслан Малиновский плотным ударом с рикошетом со средней дистанции открыл счет. Соперники обменивались моментами, при этом у гостей мяч часто летел рядом с каркасом. Все же «Милан» отыгрался, и Исмаэль Беннасер из пределов штрафной поразил дальний угол ворот рикошетом от штанги - 1:1.
У сегодняшних соперников по четыре очка в активе.
Протокол игры
|(1:0) Малиновский Руслан29'
|68'Беннасер Исмаэль (1:1)
Муссо Хуан•Джимсити Берат 78'82' (Околи Меме (82') •Демирал Мерих•Толой Рафаэл• 16'Хатебур Ханс• 48'Меле Йоаким89' (Цортеа Надир (89') •Де Рон Мартен•Коопмейнерс Теун•Малиновский Руслан73' (Муриэль Луис (73') •Пашалич Марио73' (Лукман Адемола (73') •Сапата Дуван73' (Скальвини Джорджио (73')
Меньян Майк•Калабрия Давиде84' (Флоренци Алессандро (84') •Калюлю Пьер•Томори Фикайо•Тео Эрнандес• 78'Тонали Сандро• 75'Беннасер Исмаэль•Мессьяс Жуниор66' (Ориги Дивок (66') •Диас Браим58' (Жиру Оливье (58') •Леау Рафаэл66' (Салемакерс Алексис (66') •Ребич Анте 45'58' (Де Кетеларе Шарль (58')
21 августа. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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