Гасперини оценил игру Малиновского в матче с «Миланом»

В матче второго тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле принимала «Милан». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе бергамасков забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре хавбека после окончания встречи.

«Малиновский очень полезен в матчах с такими соперниками, как «Милан». Изначально Руслан приходил к нам в качестве креативного полузащитника, однако со временем он приспособился к роли форварда. Я доволен его выступлением», - передает слова тренера Football-Italia.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переезде Малиновского в Английскую премьер-лигу.