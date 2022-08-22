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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини оценил игру Малиновского в матче с «Миланом»

 
22 Августа 2022 • 06:53 Комментировать
Аталанта
1:1
Милан
окончен

В матче второго тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле принимала «Милан». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе бергамасков забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре хавбека после окончания встречи.

«Малиновский очень полезен в матчах с такими соперниками, как «Милан». Изначально Руслан приходил к нам в качестве креативного полузащитника, однако со временем он приспособился к роли форварда. Я доволен его выступлением», - передает слова тренера Football-Italia.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переезде Малиновского в Английскую премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский
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