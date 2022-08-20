​Гасперини объяснил, почему Малиновский может уйти из «Аталанты»

В последние недели слухи активно связывают Руслана Малиновского со сменой клубной прописки. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Малиновский отлично адаптировался в «Аталанте», он делал хорошие вещи на поле. Но для «Аталанты» правильно искать футболиста, который забивает больше шести голов за сезон.

На рынке клуб ищет футболистов, которые имеют более подходящие характеристики для нашего футбола. Такой подход правильный», - сказал Гасперини.

Всего за «Аталанту» Руслан Малиновский провёл 129 матчей. В них украинский полузащитник забил 29 голов и отдал 27 результативных передач.