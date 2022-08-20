Ибрагимович расслабляется на своей яхте

Для шведского суперфорварда Златана Ибрагимовича вынужденный отпуск в связи с тяжелой травмой - отличная возможность отдохнуть в ментальном и психологическом плане. И в этом Ибрагимович точно знает толк - не случайно он даже приобрел себе яхту. Сейчас он проводит на ней все свободное время, и на днях опубликовал видео и фото того, как он это делает.

Судя по всему, Ибрагимович обзавелся и дроном, который позволяет ему снимать свою «дольче вита». Ну и также на яхте должен быть и телевизор - надо же смотреть за матчами «Милана»! Во втором туре Серии А чемпион Италии сразится на выезде с «Аталантой».