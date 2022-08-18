«Аталанта» согласовала трансфер защитника «Удинезе»

Защитник «Удинезе» Брандон Соппи близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Бергамо уже согласовал все условия сделки. Ожидается, что «Аталанта» заплатит за 20-летнего француза 9 миллионов евро, что на четыре миллиона больше его рыночной стоимости. В самое ближайшее время защитник пройдёт медосмотр для завершения своего трансфера.

В минувшем сезоне Соппи провёл за «Удинезе» 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее футболист также защищал цвета французского «Ренна», чьим воспитанником он и является.