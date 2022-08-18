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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» согласовала трансфер защитника «Удинезе»

 
18 Августа 2022 • 12:00 Комментировать
Удинезе
...
Салернитана
1.75 3.80 4.60
20.08 19:30

Защитник «Удинезе» Брандон Соппи близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Бергамо уже согласовал все условия сделки. Ожидается, что «Аталанта» заплатит за 20-летнего француза 9 миллионов евро, что на четыре миллиона больше его рыночной стоимости. В самое ближайшее время защитник пройдёт медосмотр для завершения своего трансфера.

В минувшем сезоне Соппи провёл за «Удинезе» 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее футболист также защищал цвета французского «Ренна», чьим воспитанником он и является.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Аталанта Трансферы футбола - лето 2022 Брандон Соппи
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УДИНЕЗЕ САЛЕРНИТАНА
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