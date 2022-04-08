Сын Марадоны: «Мой отец на небесах сейчас болеет за «Наполи»

Диего Армандо Марадона Жуниор, сын легендарной «Руки Бога», был приглашен в студию неаполитанской радиостанции Radio Kiss Kiss, рассказав о том, что он следит за итальянским чемпионатом и желает победы бывшему клубу своего отца - «Наполи».

- Верю в Скудетто с первого дня чемпионата, и продолжаю верить. Это может быть год Спаллетти. «Наполи» смотрится очень взросло сейчас. Команда адаптируется к любому сопернику, команда демонстрирует волевые качества, все это крайне важно. Уверен, мой отец сейчас тоже более за «Наполи». В годы, когда «Наполи» руководил Сарри, я часто спрашивал отца о победах с «Наполи», и он еще тогда был уверен, что это можно повторить - и это делало его счастливым, - вспоминает сын Марадоны.