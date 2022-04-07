Осимхен может пропустить следующий матч «Наполи» в Серии А

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен из-за повреждения может пропустить следующий матч неаполитанской команды в национальном чемпионате.

Как сообщает пресс-служба «Наполи», 23-летний нигерийский футболист испытывает боли в бедре, из-за чего Виктор досрочно завершил последнюю тренировку неаполитанского клуба. Есть вероятность того, что Осимхен из-за повреждения пропустит следующий матч «Наполи» в Серии А против «Фиорентины».

В этом сезоне Виктор Осимхен провёл в итальянской лиге 20 матчей и отметился 11 забитыми мячами.