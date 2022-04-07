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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен может пропустить следующий матч «Наполи» в Серии А

07 Апреля 2022 • 09:55 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
1.73 3.85 4.60
10.04 16:00

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен из-за повреждения может пропустить следующий матч неаполитанской команды в национальном чемпионате.

Как сообщает пресс-служба «Наполи», 23-летний нигерийский футболист испытывает боли в бедре, из-за чего Виктор досрочно завершил последнюю тренировку неаполитанского клуба. Есть вероятность того, что Осимхен из-за повреждения пропустит следующий матч «Наполи» в Серии А против «Фиорентины».

В этом сезоне Виктор Осимхен провёл в итальянской лиге 20 матчей и отметился 11 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Серия А Наполи Виктор Осимхен
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НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
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