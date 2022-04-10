Спаллетти: «Судьба скудетто больше не в руках «Наполи»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти признал, что поражение сильно осложнило задачу его команды в борьбе за чемпионство.

Неаполитанцы оступились в домашнем матче против «Фиорентины» (2:3), в результате чего рискуют отстать в турнирной таблице от других претендентов на титул – «Милана» и «Интера».

«Конечно, это всё меняет. Теперь для нас всё становится гораздо сложнее. У нас не остаётся выбора, кроме как сохранять профессионализм и попытаться выиграть следующий матч. Но ситуация больше не в наших руках», – сказал Спаллетти после проигранного поединка в интервью DAZN.

В следующем туре Серии А «Наполи» сыграет против «Ромы». Встреча пройдёт 18-го апреля.