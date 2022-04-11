Кулибали об игре с «Фиорентиной»: Хотели выиграть, я ужасно зол».

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился своими чувствами после поражения его команды от «Фиорентины» со счетом 2:3.

«Злости много, потому что мы хотели выиграть этот матч любой ценой. Мы разочарованы, но нам нужен день, чтобы забыть об этом поражении», — сказал он в интервью DAZN.

Он признал, что оборонительная надежность его команды в последнее время вызывает сомнения.

«Жаль, что мы пропустили эти голы в контратаке, но я думаю, что мы сделали все. Мы создаем моменты впереди, но не забиваем голы. Сзади мы не даем той солидности и уверенности, которая нужна впереди, и я очень сожалею об этом», - добавил защитник.

После этого поражения «Наполи» делит второе место в таблице Серии А с «Интером», отставая от «Милана» на два очка.