Агент Осимхена заверил, что его клиент останется в «Наполи»

Агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена заявил, что его клиент вопреки слухам о возможном переходе в «Арсенал» и «Манччестер Юнайтед», останется в команде Лучано Спаллетти в следующем сезоне.

«Нет никаких проблем. Виктор уже доказал свою тесную связь с клубом. Не хочу тратить время на спекуляции. Осимхен – молодой нападающий, и с правильными советами его развитие естественно. Лучано Спаллетти улучшает игроков, с которыми работает», – цитирует агента Football Italia.

Напомним, что на данный момент «Наполи» борется за чемпионский титул Серии А и отстаёт от лидирующего «Милана» в турнирной таблице на одно очко.