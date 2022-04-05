Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Осимхена заверил, что его клиент останется в «Наполи»

05 Апреля 2022 • 17:33 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
1.75 3.85 4.60
10.04 16:00
Агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена заявил, что его клиент вопреки слухам о возможном переходе в «Арсенал» и «Манччестер Юнайтед», останется в команде Лучано Спаллетти в следующем сезоне.
 
«Нет никаких проблем. Виктор уже доказал свою тесную связь с клубом. Не хочу тратить время на спекуляции. Осимхен – молодой нападающий, и с правильными советами его развитие естественно. Лучано Спаллетти улучшает игроков, с которыми работает», – цитирует агента Football Italia.
 
Напомним, что на данный момент «Наполи» борется за чемпионский титул Серии А и отстаёт от лидирующего «Милана» в турнирной таблице на одно очко.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
17:33 · Италия. Серия А
Агент Осимхена заверил, что его клиент останется в «Наполи»
16:54 · Италия. Серия А
Ди Мария может перейти в «Ювентус»
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Милан» рассматривает возможность перехода Вайгля и Шера
15:58 · Италия. Серия А
«Интер» предложил Хандановичу однолетний контракт, голкипер хочет двухлетнее соглашение
15:11 · Италия. Серия А
«Интер» в конце сезона может потерять лидеров
15:08 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет подписать Хвичу на 5 лет
15:04 · Италия. Серия А
Галеоне: «Ювентусу нужны техничные и физически сильные игроки»
14:53 · Италия. Серия А
Флоренци выбыл до конца сезона
14:40 · Италия. Серия А
Галеоне посоветовал «Ювентусу» купить Дембеле и Рюдигера
14:27 · Италия. Серия А
Игроки «Интера» и «Ювентуса» устроили перепалку под трибунами после матча
14:19 · Италия. Серия А
«Интер» обсудит новые контракты с Хандановичем и Шкриньяром ближе к концу сезона
13:40 · Италия. Серия А
«Милан» очень близок к покупке Ботмана
13:33 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо занялся медитацией после неудачи с Северной Македонией
13:23 · Италия. Серия А
«Барселона» возобновила интерес к Рабьо
13:01 · Англия. Премьер-лига
Раньери о борьбе за скудетто: «Милан» - хозяин своей судьбы»
Все новости
Рекомендуем