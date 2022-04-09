Спаллетти: «Если мы обыграли «Аталанту» без ключевых игроков – это о чём-то говорит»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти намекнул на то, что общественность недооценивает шансы его команды в борьбе за Скудетто. Напомним, что на данный момент неаполитанцы отстают от лидирующего «Милана» на одно очко в турнирной таблице.

«Если мы здесь, несмотря на все, через что нам пришлось пройти, значит это заслуженно. Если мы обыграли «Аталанту» без ключевых игроков – это о чём-то говорит. Теперь мы идём дальше и хотим победить завтра», – сказал итальянец на своей пресс-конференции.

Завтра в 16:00 по московскому времени «Наполи» предстоить сразиться у себя дома против «Фиорентины».