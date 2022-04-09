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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Если мы обыграли «Аталанту» без ключевых игроков – это о чём-то говорит»

09 Апреля 2022 • 18:45 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
1.72 3.95 4.70
Через 20 ч. 1 мин.
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти намекнул на то, что общественность недооценивает шансы его команды в борьбе за Скудетто. Напомним, что на данный момент неаполитанцы отстают от лидирующего «Милана» на одно очко в турнирной таблице.
 
«Если мы здесь, несмотря на все, через что нам пришлось пройти, значит это заслуженно. Если мы обыграли «Аталанту» без ключевых игроков – это о чём-то говорит. Теперь мы идём дальше и хотим победить завтра», – сказал итальянец на своей пресс-конференции.
 
Завтра в 16:00 по московскому времени «Наполи» предстоить сразиться у себя дома против «Фиорентины».
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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
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10.04  13:30 Дженоа ... Лацио 3.80 3.50 2.04
10.04  16:00 Наполи ... Фиорентина 1.82 3.75 4.40
10.04  16:00 Сассуоло ... Аталанта 3.40 3.65 2.11
10.04  16:00 Венеция ... Удинезе 3.25 3.50 2.26
10.04  19:00 Рома ... Салернитана 1.28 6.20 11.00
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