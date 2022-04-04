Кулибали подвёргся расизму во вчерашней игре против «Аталанты»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали стал жертвой расистских оскорблений во время вчерашней выездной игры против «Аталанты», в которой неаполитанцы праздновали победу со счётом 2:1.

«Аталанта» напоминает, что любое поведение, не соответствующее принципам уважения и принятия, которых всегда придерживался клуб, будет решительно пресекаться», – говорится в официальном заявлении команды из Бергамо.

Своё заявление в поддержку игрока также выпустила сборная Сенегала: «Этим безмозглым идиотам не место на стадионах. Калиду, сенегальский народ искренне поддерживает тебя».