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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали подвёргся расизму во вчерашней игре против «Аталанты»

04 Апреля 2022 • 17:00 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
1.73 3.85 4.60
10.04 16:00
Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали стал жертвой расистских оскорблений во время вчерашней выездной игры против «Аталанты», в которой неаполитанцы праздновали победу со счётом 2:1.
 
«Аталанта» напоминает, что любое поведение, не соответствующее принципам уважения и принятия, которых всегда придерживался клуб, будет решительно пресекаться», – говорится в официальном заявлении команды из Бергамо.
 
Своё заявление в поддержку игрока также выпустила сборная Сенегала: «Этим безмозглым идиотам не место на стадионах. Калиду, сенегальский народ искренне поддерживает тебя».
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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Наполи Калиду Кулибали
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