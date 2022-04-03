Кулибали станет новым капитаном «Наполи», если продлит контракт

Центральный защитник итальянского «Наполи» Калиду Кулибали продолжает вести переговоры о продлении контракта с клубом.

Действующее соглашение сенегальца истекает летом следующего года. Как сообщает Николо Скира, «Наполи» предлагает Кулибали обновлённый договор, рассчитанный до 2025 года. 30-летнему футболисту также будет обещана роль капитана команды с начала сезона 2022/23. Обсуждения пройдут в ближайшие недели.

Калиду Кулибали провёл 28 поединков за неаполитанцев в текущем сезоне, забив 2 гола. В настоящий момент сенагальский оборонец является вице-капитаном «Наполи».