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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали станет новым капитаном «Наполи», если продлит контракт

03 Апреля 2022 • 19:05 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
10.04 16:00

Центральный защитник итальянского «Наполи» Калиду Кулибали продолжает вести переговоры о продлении контракта с клубом.

Действующее соглашение сенегальца истекает летом следующего года. Как сообщает Николо Скира, «Наполи» предлагает Кулибали обновлённый договор, рассчитанный до 2025 года. 30-летнему футболисту также будет обещана роль капитана команды с начала сезона 2022/23. Обсуждения пройдут в ближайшие недели.

Калиду Кулибали провёл 28 поединков за неаполитанцев в текущем сезоне, забив 2 гола. В настоящий момент сенагальский оборонец является вице-капитаном «Наполи».

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Наполи Калиду Кулибали
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НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
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окончен Удинезе 5:1 Кальяри 1.93 3.35 4.30
Идет 53 минута Сампдория 0:1 Рома 4.60 3.80 1.75
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
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