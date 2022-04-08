«Фиорентина» работает над выкупом у «Реала» Одриосолы

Итальянская «Фиорентина» пытается оформить полноценный переход в свои ряды защитника мадридского «Реала» Альваро Одриосолы.

Текущий сезон правый фулбек проводит в клубе из Флоренции на правах аренды из «Реала», с которым его связывает контракт до лета 2024 года. По данным Corriere dello Sport, «Фиорентина» настроена оформить переход 26-летнего испанца на постоянной основе.

Поскольку «Реал» больше не рассчитывает на Одриосолу, боссы «фиалок» считают вариант с его выкупом вполне осуществимым.

Одриосола появился на поле 22 раза в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А, по разу отметившись голом и голевой передачей.