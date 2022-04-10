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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» переиграла «Наполи» и может оставить Миранчука без еврокубков

10 Апреля 2022 • 18:02 Комментировать
Наполи
2:3
Фиорентина
окончен

«Фиорентина» в упорной борьбе переиграла «Наполи» в 32-м туре чемпионата Италии со счётом 3:2 на выезде.

Победу «фиалкам» принесли голы Николаса Гонсалеса, Жонатана Иконе и Артура Кабрала. Хозяева поля забили лишь дважды – на свой счёт по мячу записали Дрис Мертенс и Виктор Осимхен. 

Россиянин Александр Кокорин вышел на поле на 86-й минуте, но активными действиями не отметился. 

Победа позволила «Фиорентине» подняться на седьмое место, отодвинув оттуда «Аталанту» Алексея Миранчука. Напомним, что седьмое место позволяет отправиться в квалификационный турнир Лиги конференций УЕФА.

«Наполи» занимает третью строчку, проигрывая лидирующему «Милану» один балл, но имея на игру больше.

Протокол игры  
Наполи 2:3Фиорентина
  29'Гонсалес Николас (0:1)
(1:1) Мертенс Дрис58'   
  66'Иконе Жонатан (1:2)
  72'Кабрал Артур (1:3)
(2:3) Осимхен Виктор84'   
Оспина ДавидДзаноли АлессандроРрахмани АмирКулибали КалидуРуй МариуФабиан Руис  56' (Мертенс Дрис (  56') Лоботка Станислав  80' (Демме Диего (  80') Политано Маттео  46' (Лосано Ирвинг (  46') Зелиньски ПётрИнсинье Лоренцо  80' (Элмас Эльиф (  80') Осимхен Виктор
Запасные: Марфелла ДавидеГулам ФаузиМерет АлексЖуан ЖезусТуанзебе Аксел
Терраччиано ПьетроВенути ЛоренцоМиленкович Никола   11'Роша Игор IIБираги КристианоКастровилли ГаэтаноАмрабат СофьянДункан Альфред  65' (Мале Юссеф (  65') Гонсалес НиколасКабрал Артур   73'Сапонара Риккардо  65' (Иконе Жонатан (  65')
Запасные: Кокорин АлександрРосати АнтониоПёнтек КшиштофМартинес Лукас IIКальехон ХосеСоттил РикардоДронговски БартломейТерзич Алекса
10 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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окончен Дженоа 1:4 Лацио 4.05 3.50 1.95
окончен Наполи 2:3 Фиорентина 1.78 3.75 4.50
окончен Сассуоло 2:1 Аталанта 3.40 3.95 2.00
окончен Венеция 1:2 Удинезе 3.70 3.35 2.08
Идет 45 минута Рома 0:1 Салернитана 1.35 5.10 9.50
10.04  21:45 Торино ... Милан 3.60 3.45 2.13
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