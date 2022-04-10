«Фиорентина» переиграла «Наполи» и может оставить Миранчука без еврокубков

«Фиорентина» в упорной борьбе переиграла «Наполи» в 32-м туре чемпионата Италии со счётом 3:2 на выезде.
Победу «фиалкам» принесли голы Николаса Гонсалеса, Жонатана Иконе и Артура Кабрала. Хозяева поля забили лишь дважды – на свой счёт по мячу записали Дрис Мертенс и Виктор Осимхен.
Россиянин Александр Кокорин вышел на поле на 86-й минуте, но активными действиями не отметился.
Победа позволила «Фиорентине» подняться на седьмое место, отодвинув оттуда «Аталанту» Алексея Миранчука. Напомним, что седьмое место позволяет отправиться в квалификационный турнир Лиги конференций УЕФА.
«Наполи» занимает третью строчку, проигрывая лидирующему «Милану» один балл, но имея на игру больше.
Протокол игры
|Наполи
|2:3
|Фиорентина
|29'Гонсалес Николас (0:1)
|(1:1) Мертенс Дрис58'
|66'Иконе Жонатан (1:2)
|72'Кабрал Артур (1:3)
|(2:3) Осимхен Виктор84'
Оспина Давид•Дзаноли Алессандро•Ррахмани Амир•Кулибали Калиду•Руй Мариу•Фабиан Руис 56' (Мертенс Дрис ( 56') •Лоботка Станислав 80' (Демме Диего ( 80') •Политано Маттео 46' (Лосано Ирвинг ( 46') •Зелиньски Пётр•Инсинье Лоренцо 80' (Элмас Эльиф ( 80') •Осимхен Виктор
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо•Миленкович Никола • 11'Роша Игор II•Бираги Кристиано•Кастровилли Гаэтано•Амрабат Софьян•Дункан Альфред 65' (Мале Юссеф ( 65') •Гонсалес Николас•Кабрал Артур • 73'Сапонара Риккардо 65' (Иконе Жонатан ( 65')
10 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".