«Фиорентина» переиграла «Наполи» и может оставить Миранчука без еврокубков

«Фиорентина» в упорной борьбе переиграла «Наполи» в 32-м туре чемпионата Италии со счётом 3:2 на выезде.

Победу «фиалкам» принесли голы Николаса Гонсалеса, Жонатана Иконе и Артура Кабрала. Хозяева поля забили лишь дважды – на свой счёт по мячу записали Дрис Мертенс и Виктор Осимхен.

Россиянин Александр Кокорин вышел на поле на 86-й минуте, но активными действиями не отметился.

Победа позволила «Фиорентине» подняться на седьмое место, отодвинув оттуда «Аталанту» Алексея Миранчука. Напомним, что седьмое место позволяет отправиться в квалификационный турнир Лиги конференций УЕФА.

«Наполи» занимает третью строчку, проигрывая лидирующему «Милану» один балл, но имея на игру больше.