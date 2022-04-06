Дом Иконе во Флоренции обокрали

Еще одна кража во Флоренции - после того, как ранее там обокрали дом испанского защитника «Фиорентины» Одриосолы, аналогичное происшествие произошло французским полузащитником Жонатаном Иконе. Воры проникли в его жилище в тот момент, когда дома никого не было, посредством взлома окна, сообщает ITASportPress.

Им досталась ценная добыча - Иконе является коллекционером наручных часов, и воры вынесли три дорогие модели, в том числе один Rolex, а также другие дорогие и ценные вещи. Причиненный ущерб оценивается в десятки тысяч евро. Полиция ищет преступников, сообщает источник.