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Чемпионат Италии. Серия А

Дом Иконе во Флоренции обокрали

06 Апреля 2022 • 00:34 Комментировать
Наполи
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Фиорентина
1.75 3.85 4.60
10.04 16:00

Еще одна кража во Флоренции - после того, как ранее там обокрали дом испанского защитника «Фиорентины» Одриосолы, аналогичное происшествие произошло французским полузащитником Жонатаном Иконе. Воры проникли в его жилище в тот момент, когда дома никого не было, посредством взлома окна, сообщает ITASportPress.

Им досталась ценная добыча - Иконе является коллекционером наручных часов, и воры вынесли три дорогие модели, в том числе один Rolex, а также другие дорогие и ценные вещи. Причиненный ущерб оценивается в десятки тысяч евро. Полиция ищет преступников, сообщает источник.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Жонатан Иконе
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НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
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