Стала известна статистика Кокорина в матче с «Наполи»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин впервые за долгое время появился на поле в составе итальянской команды.

Кокорин появился в концовке матча с «Наполи», который завершился победой «фиалок» со счётом 3:2. Экс-футболист «Зенита» провёл на поле девять минут, за которые успел семь раз коснуться мяча, сделать три точные передачи и выиграть два единоборства. Александр также заработал на себе один фол.

Напомним, что в этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянской лиге шесть матчей, но голами или ассистами не отметился.