Кассано: «Скудетто разыграют «Интер» и «Милан», «Наполи» выбыл из гонки»

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано высказал мнение о борьбе за скудетто в Серии А.

«Наполи» опустился на третью строчку после поражения от «Фиорентины» (2:3). На счету лидирующего «Милана» на два очка больше. «Интер» отстаёт от «россонери» на два балла, имея матч в запасе.

«Фиорентина» провела сенсационный матч против «Наполи», несмотря на отсутствие своего лучшего игрока – Торрейры, – прокомментировал экс-нападающий, выступая на Bobo TV. – Мистер Итальяно [главный тренер «Фиорентины»] просто бесподобен, он сотворил шедевр. Однако «Наполи» меня разочаровал – они выбыли из чемпионской гонки. Для меня теперь только два претендента – «Интер» и «Милан». Возможно, даже ничья позволила бы «Наполи» продолжить борьбу за скудетто, но поражение убило их шансы», – заявил Кассано.