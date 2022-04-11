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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Скудетто разыграют «Интер» и «Милан», «Наполи» выбыл из гонки»

11 Апреля 2022 • 23:41 Комментировать
Наполи
2:3
Фиорентина
окончен

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано высказал мнение о борьбе за скудетто в Серии А.

«Наполи» опустился на третью строчку после поражения от «Фиорентины» (2:3). На счету лидирующего «Милана» на два очка больше. «Интер» отстаёт от «россонери» на два балла, имея матч в запасе.

«Фиорентина» провела сенсационный матч против «Наполи», несмотря на отсутствие своего лучшего игрока – Торрейры, – прокомментировал экс-нападающий, выступая на Bobo TV. – Мистер Итальяно [главный тренер «Фиорентины»] просто бесподобен, он сотворил шедевр. Однако «Наполи» меня разочаровал – они выбыли из чемпионской гонки. Для меня теперь только два претендента – «Интер» и «Милан». Возможно, даже ничья позволила бы «Наполи» продолжить борьбу за скудетто, но поражение убило их шансы», – заявил Кассано.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Антонио Кассано Наполи
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