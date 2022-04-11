Спаллетти недоволен формой Осимхена

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил журналистам, что недоволен формой нападающего клуба Виктора Осимхена. В минувшем туре Серии А неаполитанский клуб проиграл на своем поле «Фиорентине» со счетом 2:3.

«Осимхен был не в лучшей форме, пропустил несколько тренировок и только что закончил свои обязательства перед национальной сборной. Но он, безусловно, мог бы лучше выступать в дуэлях», - отметил наставник «Наполи».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 21 матч, забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.