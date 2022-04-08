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Чемпионат Италии. Серия А

Тренеры «Ромы» и «Будё-Глимт» повздорили в раздевалке

08 Апреля 2022 • 08:07 Комментировать
Будё-Глимт
2:1
Рома
окончен

Футболист «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал журналистам о потасовке после матча Лиги концеренций.

«Только что произошло что-то действительно неприятное», — сказал капитан римского клуба в интервью Sky Sport Italia.

По его словам, после финального свистка произошел неприятный инцидент, когда наставник «Будё-Глимт» Кьетил Кнутсен напал на тренера вратарей «Ромы» Нуно Гомеса.

«Их тренер только что напал на нашего тренера вратарей. Сначала он сказал ему несколько вещей, а затем набросился с кулаками», - сказал Пеллегрини.

Как сообщает Sky Sport Italia, норвежская полиция допросила Кнутсена, Нуно Гомеса и игроков, ставших свидетелями ссоры. Информации о последствиях пока нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Будё-Глимт Лоренцо Пеллегрини
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