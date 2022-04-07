Моуринью: 1:6 от «Будё-Глимта» больше не повторится

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился с журналистами ожиданиями от предстоящих поединков в четвертьфинале Лиги конференций с норвежским «Будё-Глимтом».

Моуринью сказал, что футболисты «Ромы» очень уважают норвежскую команду, которая уже доказывала свою силу. Жозе отметил, что 1:6 от «Будё-Глимта» больше не повторится, ведь римский клуб изменился и стал намного сильнее. Португальский специалист добавил, что он рассчитывает выйти в полуфинал.

Напомним, что первый поединок между «Будё-Глимтом» и «Ромой» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.