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Моуринью: 1:6 от «Будё-Глимта» больше не повторится

07 Апреля 2022 • 12:58 Комментировать
Будё-Глимт
...
Рома
Через 7 ч. 51 мин.

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился с журналистами ожиданиями от предстоящих поединков в четвертьфинале Лиги конференций с норвежским «Будё-Глимтом».

Моуринью сказал, что футболисты «Ромы» очень уважают норвежскую команду, которая уже доказывала свою силу. Жозе отметил, что 1:6 от «Будё-Глимта» больше не повторится, ведь римский клуб изменился и стал намного сильнее. Португальский специалист добавил, что он рассчитывает выйти в полуфинал.

Напомним, что первый поединок между «Будё-Глимтом» и «Ромой» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Будё-Глимт Лига конференций
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БУДЁ-ГЛИМТ РОМА
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07.04  19:45 Фейеноорд ... Славия Прага 1.95 3.75 3.85
07.04  22:00 Будё-Глимт ... Рома
07.04  22:00 Лестер ... ПСВ 2.10 3.60 3.50
07.04  22:00 Марсель ... ПАОК 1.50 4.40 6.80
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