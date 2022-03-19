Хайкин - о жеребьевке Лиги конференций: «Не думаю, что «Будё-Глимт» — это хороший жребий для «Ромы»

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций.

«Не думаю, что это хороший жребий для них. Мы уже играли с «Ромой» и знаем, что нам предстоит. Они тоже имеют много информации о нас. Это отличная жеребьевка!», - цитирует Хайкина Goal Italia.

Напомним, по итогам жеребьевки четвертьфинала Лиги конференций «Будё-Глимт» сыграет с «Ромой». Команды уже встречались друг с другом на групповой стадии, где в первом матче норвежцы сокрушили римлян со счетом 6:1, во втором матче команды сыграли вничью 2:2.

Первый матч в 1/4 финала состоится 7 апреля в Норвегии, ответная встреча состоится через неделю.