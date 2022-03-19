Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Хайкин - о жеребьевке Лиги конференций: «Не думаю, что «Будё-Глимт» — это хороший жребий для «Ромы»

19 Марта 2022 • 17:43 Комментировать
Будё-Глимт
...
Рома
07.04 22:00

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций.

«Не думаю, что это хороший жребий для них. Мы уже играли с «Ромой» и знаем, что нам предстоит. Они тоже имеют много информации о нас. Это отличная жеребьевка!», - цитирует Хайкина Goal Italia.

Напомним, по итогам жеребьевки четвертьфинала Лиги конференций «Будё-Глимт» сыграет с «Ромой». Команды уже встречались друг с другом на групповой стадии, где в первом матче норвежцы сокрушили римлян со счетом 6:1, во втором матче команды сыграли вничью 2:2.

Первый матч в 1/4 финала состоится 7 апреля в Норвегии, ответная встреча состоится через неделю.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Никита Хайкин Будё-Глимт Лига конференций
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БУДЁ-ГЛИМТ РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Марта
17:43 · Лига конференций УЕФА
Хайкин - о жеребьевке Лиги конференций: «Не думаю, что «Будё-Глимт» — это хороший жребий для «Ромы»
18 Марта
17:26 · Лига конференций УЕФА
«Лестер», ПСВ, «Будё-Глимт» или «Рома» будут техническими хозяевами в финале Лиги конференций
17:22 · Лига конференций УЕФА
Определились возможные соперники по полуфиналу Лиги конференций
17:15 · Лига конференций УЕФА
«Будё-Глимт» Хайкина сыграет с «Ромой» в 1/4 финала Лиги конференций и другие результаты жеребьевки 2
09:42 · Лига конференций УЕФА
«Будё-Глимт» стал первым клубом из Норвегии в 21 веке, который вышел в 1/4 финала еврокубка
09:07 · Англия. Премьер-лига
Каспер Шмейхель: Если хотим выиграть Лигу конференций, нужно больше работать
08:44 · Италия. Серия А
Моуринью доволен, что «Рома» научилась выдерживать давление
08:29 · Италия. Серия А
Абрахам повторил достижения Батистуты и Монтеллы
07:38 · Лига конференций УЕФА
Моуринью едко поддел «Лацио»: «Мы играем дальше, а «Лацио» с Сарри пусть курят сигареты»
01:11 · Лига конференций УЕФА
ПАОК вырвал путёвку в четвертьфинал Лиги конференций
01:01 · Лига конференций УЕФА
«Фейеноорд» вышел в 1/4 финала Лиги Конференций
00:59 · Лига конференций УЕФА
«Рома» на последних минутах вырвала путёвку в 1/4 финала Лиги конференций
00:57 · Лига конференций УЕФА
Семь голов и два удаления: «Славия» вышла в 1/4 финала Лиги конференций
00:08 · Лига конференций УЕФА
«Будё-Глимт» Хайкина не проигрывает на протяжении 30 матчей подряд
17 Марта
23:18 · Лига конференций УЕФА
«Будё-Глимт» выбил из Лиги конференций АЗ
Все новости
Рекомендуем