Пеллегрини считает, что «Рома» не заслуживала поражения в матче с «Будё-Глимтом»

Итальянский полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился с журналистами своим мнением по поводу первого четвертьфинального матча Лиги конференций с «Будё-Глимтом».

Лоренцо сказал, что римская команда точно не заслуживала поражения в Норвегии. Пеллегрини отметил, что когда «Рома» будет играть при своих болельщиков, то покажет совсем другой футбол. Полузащитник выразил уверенность в том, что «римские волки» смогут добыть путёвку в полуфинал Лиги конференций.

Напомним, что в первом матче норвежская команда переиграла «Рому» со счётом 2:1.