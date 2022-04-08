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Лига конференций

Пеллегрини считает, что «Рома» не заслуживала поражения в матче с «Будё-Глимтом»

08 Апреля 2022 • 09:39 Комментировать
Будё-Глимт
2:1
Рома
окончен

Итальянский полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился с журналистами своим мнением по поводу первого четвертьфинального матча Лиги конференций с «Будё-Глимтом».

Лоренцо сказал, что римская команда точно не заслуживала поражения в Норвегии. Пеллегрини отметил, что когда «Рома» будет играть при своих болельщиков, то покажет совсем другой футбол. Полузащитник выразил уверенность в том, что «римские волки» смогут добыть путёвку в полуфинал Лиги конференций.

Напомним, что в первом матче норвежская команда переиграла «Рому» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Будё-Глимт Лоренцо Пеллегрини Лига конференций
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