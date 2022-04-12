Тренер «Будё-Глимт» серьёзно задумался, после потасовки в матче с «Ромой»

Тренер «Будё-Глимт» Кьетил Кнутсен признался, что инцидент после матча Лиги конференций с «Ромой» заставил его о многом задуматься. Он завил, что рассматривал возможность ухода со своей должности после того, как «Рома» обвинила его в нападении.

Победа норвежской команды со счетом 2:1 над итальянским клубом в матче Лиги конференций Европы на прошлой неделе была омрачена сообщениями о драке между тренерами после матча. Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини заявил после матча, что Кнутсен атаковал тренера вратарей команды Серии А.

Но Кнутсен признался, что инцидент заставил его задуматься:

«Я подумал, стоит ли мне продолжать работать? Это так далеко от моих, клубных и норвежских футбольных ценностей. Нужно собраться и собраться с силами, чтобы разрешить ситуацию наилучшим образом», - сказал тренер норвежского клуба.

В четверг, 14 апреля, «Рома» и «Будё-Глимт» проведут ответный матч четвертьфинала Лиги конференций. Игра состоится в Риме.