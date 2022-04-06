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Лига конференций

Нападающий «Будё-Глимт» может перейти в «Рому»

06 Апреля 2022 • 14:46 Комментировать
Будё-Глимт
...
Рома
07.04 22:00

«Рома» заинтересована в приобретении норвежского нападающего «Будё-Глимт» Ола Сольбаккена, сообщает Dagbladet.

По информации источника, футболист впечатлил руководство римского клуба в очных играх с «Ромой» по ходу группового этапа Лиги конференций, забив три мяча в ворота римлян в двух встречах. Всего в этом турнире 23-летний игрок отличился семью мячами в 14 встречах.

Напомним, завтра, 7 апреля, команда Жозе Моуриньо вновь померится силами с норвежским коллективом, но уже на стадии 1/4 финала турнира. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Контракт Сольбаккена с клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 2 миллиона евро.

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Рома Будё-Глимт
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БУДЁ-ГЛИМТ РОМА
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