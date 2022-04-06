Нападающий «Будё-Глимт» может перейти в «Рому»

«Рома» заинтересована в приобретении норвежского нападающего «Будё-Глимт» Ола Сольбаккена, сообщает Dagbladet.

По информации источника, футболист впечатлил руководство римского клуба в очных играх с «Ромой» по ходу группового этапа Лиги конференций, забив три мяча в ворота римлян в двух встречах. Всего в этом турнире 23-летний игрок отличился семью мячами в 14 встречах.

Напомним, завтра, 7 апреля, команда Жозе Моуриньо вновь померится силами с норвежским коллективом, но уже на стадии 1/4 финала турнира. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Контракт Сольбаккена с клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 2 миллиона евро.