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Игрок «Ромы» – о газоне «Будё-Глимта»: «Это неприемлемо, УЕФА нужно принять меры»

08 Апреля 2022 • 01:00 Комментировать
Будё-Глимт
2:1
Рома
окончен

Полузащитник итальянской «Ромы» Никола Залевски пожаловался на искусственный газон «Будё-Глимта».

«Рома» потерпела поражение от чемпионов Норвегии со счётом 2:1 в четвертьфинальной встрече Лиги конференций.

По словам Жозе Моуринью, искусственное покрытие стало причиной травмы Джанлуки Манчини в матче против «Будё-Глимта». Залевски согласен со своим наставником: «Такое поле в четвертьфинале еврокубка – просто недопустимое явление. Надеюсь, в будущем УЕФА примет меры, потому что это вызывает серьёзные травмы у игроков», – сказал 20-летний футболист в интервью Sky Sport Italia.

Ответный поединок между «Ромой» и «Будё-Глимтом» будет сыгран 14-го апреля в столице Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Будё-Глимт Никола Залевски
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