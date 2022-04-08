Кумбулла: «Не хватило концентрации, второго гола можно было избежать»

Защитник «Ромы» Мараш Кумбулла прокомментировал итог встречи Лиги конференций против «Будё-Глимта».

«Нам не хватало концентрации, особенно на втором голе, которого можно было избежать», — сказал Кумбулла в интервью Sky Sport Italia.

Футболист отметил, что главное сейчас – спокойно подготовиться к ответному матчу.

«Теперь нам нужно забыть об этом, сосредоточиться на воскресенье, а затем подготовиться к ответному матчу. Мы обязательно чему-то научимся из этой игры, нам нужно прибавлять, с завтрашнего дня мы можем подумать о допущенных нами ошибках и постараться их не повторять», - сказал футболист «Ромы».

Римский клуб вел по ходу встречи, но затем пропусти два гола, один из которых – на последних минутах. Итог встречи – 2:1 в пользу норвежской команды.