Страшный сон Моуриньо стал реальностью – он снова в Будё!

В четверг 7 апреля в местечке Будё, что севернее полярного круга, состоится самый обыкновенный матч еврокубков, Но это – только если не знать о его предыстории…

Как они нашли друг друга

А ведь и правда: какой-то третий тур, какой-то третьей по статусу европейской лиги. Какой-то норвежский клуб, почему-то называющийся не «Русенборгом» или «Мёльде». Разве там есть другие? А напротив – блистательно стартовавшая в Серии А «Рома», возглавляемая великим и ужасным Моуриньо. Исход ясен заранее!

Главная ошибка соперников «Будё-Глимт» по текущему евросезону заключается в том, что все они считают команду Хьетиля Кнутсена обычным норвежским «клубом-временщиком» на безрыбье. Но в Норвегии, как известно, безрыбья не бывает. В 2020 году «Буде-Глимт» не просто выиграл национальный чемпионат, он поставил на колени всю лигу: 26 побед в 30 матчах, 103(!) забитых мяча (для сравнения, 3-я «Волеренга» забила 51, а 4-й «Русенборг» – 50).

Дебют в ЛЧ команде из Будё омрачил переполненный лазарет, следствием чего и стали два поражения от польской «Легии». Однако к осени творцы исторического успеха начали постепенно возвращаться в состав. Команда уверенно преодолела квалификацию Лиги конференций и к очному противостоянию с «Ромой» уже имела 4 очка после первых двух туров группового этапа.

К поединку со своими норвежскими оппонентами римляне подходили в статусе одной из лучших команд Серии А: 4 победы в пяти стартовых матчах чемпионата Италии, разгромы луганской «Зари» и софийского «ЦСКА» в ЛК. Казалось, вот оно – возвращение старого доброго Жозе! Поэтому случившееся тем октябрьским вечером даже спустя 5 месяцев с трудом поддаётся пониманию.

6:1

21 октября 2021 года на поле переполненного 7-тысячника в Будё Моуриньо выставил смешанный состав, что является нормальным явлением для всех больших европейских клубов. После матча Моур заявит, что ему просто не хватает квалифицированных кадров для игры на два фронта, и вообще наговорит много всего. Но вся ирония ситуации заключается в том, что в первом тайме полурезервный состав римлян смотрелся вполне сносно. На перерыв соперники ушли всего лишь при счёте 2:1 в пользу «Буде-Глимт». На второй отрезок «Рома» выходила уже «подкорректированная» тремя заменами португальского специалиста. На поле появились Кристанте, Шомуродов и Мхитарян – все трое были игроками основной обоймы.

Не помогло. Через 7 минут после розыгрыша мяча с центра поля на тот момент ещё не известный болельщикам «Краснодара» Эрик Бутхейм (закадычный друг и товарищ Эрлинга Холлана) оформил дубль – 3:1. Казалось, что все чудеса, которые могли случиться в этот вечер на стадионе «Аспмира», уже позади, и сейчас хозяева сложатся штабелями в своей вратарской, чтобы отстоять это преимущество. Поэтому за 30 минут до конца основного времени Моуриньо пошёл ва-банк и выпустил двух своих самых звёздных игроков – Тэмми Абрахама и Лоренцо Пеллегрини.

«Особенный» повлиял на игру своей команды всеми доступными ему средствами, в то время как тренер хозяев ещё не произвёл к тому моменту ни одной замены. Местные болельщики на трибунах начали беспокоиться: а не медлит ли Кнутсен? Как-никак подуставшим футболистам «Буде-Глимт» предстояло полчаса сдерживать наполовину обновлённый состав итальянского топ-клуба!

Однако новоиспечённые гегемоны Норвегии «сдержали» римлян так, как не каждому окажется по силам разгромить. К 80-й минуте матча у хозяев оформил дубль ещё один нападающий – Ола Сольбаккен, а Бутхейм приписал к своим 2 мячам сразу 3 (!) результативных паса. Табло высветило цифры 6:1, и только после этого наставник норвежцев произвёл все пять полагающихся ему замен – будто специально, чтобы растянуть подольше этот сказочный момент для своих парней, а заодно окончательно деморализовать скамейку напротив.

Это был 1008-й матч в тренерской карьере Жозе Моуриньо, и до этого его команды ни разу не пропускали 6 голов. «Буде-Глимт» – более качественная команда, чем мы. По крайней мере сегодня было так. Те игроки, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут», – буквально разнёс своих парней португалец сразу после финального свистка.

Наверняка после этого поражения до Жозе Моуриньо не раз доходили шпильки про то, что он получает в «Роме» втрое больше всего состава «Буде-Глимт», включая персонал норвежской команды. Поэтому взять убедительный реванш спустя две недели после трагического фиаско являлось для него делом чести. Однако у «Буде-Глимт» были свои планы на этот счёт – оба удара в створ ворот «волков» в Риме оказались результативными. И снова на табло свои фамилии записали Сольбаккен и Бутхейм! «Роме» же и в домашнем матче пришлось провести 70 минут в качестве отыгрывающейся стороны. Однако «очко престижа» в этом удивительном противостоянии ей заполучить от скандинавов всё-таки удалось. Мяч Ибаньеса на 84-й минуте сформировал на табло окончательные 2:2.

Как команды провели эти полгода разлуки

С большой уверенностью можно заявить уже сейчас, что Моуриньо не удалось с первой попытки возродить лигочемпионские традиции «Ромы». До заветной четвёртой строчки 5 очков, но на ней находится «Ювентус» – клуб, который едва ли можно представить за пределами зоны ЛЧ. После отрезвляющего поражения в Норвегии Жозе снова взялся за старое: журналисты, судьи, футболисты – Моур успевал скандалить со всеми и в любой последовательности. Получал штрафы, пропускал из-за дисквалификации матчи. За всем этим «околофутболом» ему лишь отчасти удалось скрыть тот факт, что результат, на который сейчас претендуют римляне, команда могла показывать и с целым рядом других, гораздо менее дорогих специалистов.

«Волкам» всё-таки удалось заочно отвоевать у «Буде-Глимт» первую строчку в заключительном туре группового этапа ЛК, поэтому скромный нидерландский «Витесс» – пока единственный еврооппонент, с которым итальянцам пришлось пересечься в новом году. По игре «Рома» не выглядела клубом принципиально другого уровня и прошла дальше лишь благодаря голу Тэмми Абрахама на 91-й минуте ответного матча в Риме.

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Если говорить о «Будё-Глимт», то за это время команда успела обзавестись ещё одним комплектом золотых медалей. Обременённая игрой на два фронта, в сезоне 2021 дружина Хьетиля Кнутсена уже не выглядела настолько доминирующей силой у себя в стране. В итоговой таблице «Мёльде» отстал всего на 3 балла, а сами футболисты «Будё» забили практически в два раза меньше голов, чем годом ранее.

Чемпионат Норвегии проводится по классической для северных стран системе «весна-осень», а потому возобновление еврокубков выпало на межсезонье для «Будё-Глимт». Однако это абсолютно не помешало «заполярникам» буквально смести со своего пути лидера чемпионата Шотландии «Селтик» (5:1 по сумме двух матчей). А в предыдущем раунде ЛК норвежцы одолели крепкий «АЗ» из Алкмара. В этом противостоянии не стала проблемой для скандинавов и не самая уверенная игра их вратаря Никиты Хайкина. К слову, 26-летний россиянин являлся основным стражем ворот в каждом из золотых сезонов «Буде-Глимт». Остается он первым номером и сейчас.

В каком настроении подходят соперники ко второму раунду

В минувшие выходные стартовал новый футбольный сезон в Норвегии. В первом туре действующие чемпионы принимали на своём поле тот самый 23-кратный «Русенборг». Этой зимой «Буде-Глимт» выгодно расстался с двумя ведущими игроками – лучшим бомбардиром Эриком Бутхеймом и полузащитником Патриком Бергом, выручив за обоих почти 10 млн евро. Однако «Роме» не стоит расслабляться. Остальные октябрьские обидчики римлян – Сольбаккен и Пеллегрини – по-прежнему в составе. И с ними «Буде-Глимт» меньше двух мячей в 2022 году не забивает. Случилось так и в игре с «Русенборгом», однако, несмотря на статистическое доминирование, хозяева в этот вечер оказались слишком уязвимы в обороне. В итоге команда Кнутсена начала свой поход за третьим подряд золотом с результативной ничьей – 2:2.

После жутких мучений с «Витессом» из Арнема подопечным Моуриньо удался неожиданный блицкриг в столичном дерби, благодаря которому они и обошли заклятый «Лацио» в турнирной таблице. А после трагической для Италии паузы на игры сборных «Рома» в прагматичном стиле одолела на выезде «Сампдорию»: ранний гол Генриха Мхитаряна так и остался единственным ударом гостей в воскресном поединке.

Первая игра между «Будё-Глимт» и «Ромой» состоится в Норвегии 7 апреля на всё том же маленьком, но уютном 7-тысячнике с синтетическим газоном. Это будет первый матч команд в рамках кубковой стадии и уже третий по ходу одного турнира. Наверняка Жозе Моуриньо из принципа снова не выставит всех сильнейших и до последнего будет делать вид, что это просто очередной соперник в календаре. Но сомнений быть не может: предстоящий матч является большим вызовом для «Ромы» и её тренера в частности. Ещё одна пощёчина от заполярного клуба с труднопроизносимым названием будет слишком большим ударом по репутации даже сегодняшнего, вызывающего чаще иронию в свой адрес, нежели восторг, Моуриньо.

Игорь КАСИМОВ