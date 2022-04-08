Пеллегрини: «Главный тренер «Будё-Глимт» напал на нашего тренера, это позор!»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал о нападении главного тренера «Будё-Глимт» Хьетиля Кнутсена на тренера вратарей римской команды Нуну Гомеса.

«Их тренер напал на нашего тренера вратарей. Это позор. Такое поведение — оскорбление для «Ромы», — приводит слова Пеллегрини Football Italia.

Полузащитник отметил, что после этого инцидента обыграть «Будё-Глимт» в ответной встрече подопечным Жозе Моуриньо хочется ещё сильнее.

Напомним, первый раунд противостояния 1/4 финала Лиги конференций завершился победой норвежского коллектива (2:1). Второй матч между этими соперниками состоится 14 апреля в Риме.