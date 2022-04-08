Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

История повторяется: «Рома» снова проиграла «Будё-Глимту» в Норвегии

08 Апреля 2022 • 00:10 Комментировать
Будё-Глимт
2:1
Рома
окончен
Говорят, что в одну реку дважды не входят. Но это не про «Рому» Жозе Моуриньо, которая за 3 матча в Лиги конференций против «Будё-Глимта» проиграла дважды и зацепила 1 ничью. Вот и сегодняшняя встреча оказалась неудачной для «волков» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый тайм принес немало голевых ситуаций, в которых уверенно себя проявляли голкиперы команд и оборонительные редуты, а единственный мяч в игровом отрезке был забит на 43-й минуте. Мхитарян сделал передачу на Пеллегрини, которому никто не мешал нанести шикарный удар под перекладину – 1:0.

Впрочем, после перерыва игра преобразовалась, и норвежский гранд пошел вперед. Сперва на 56-й минуте матча Салтнес сумел сравнять счет на табло (1:1), а Ветлесен с передачи Пеллегрино сумел довести начатое дело до победы, одолев своего соперника с результатом 2:1. Перед ответной игрой у норвежцев будет небольшое преимущество.                             

Ответная встреча состоится в Риме через неделю.

Протокол игры  
Будё-Глимт 2:1Рома
  43'Пеллегрини Лоренцо (0:1)
(1:1) Салтнес Ульрик56'   
(2:1) Ветлесен Уго89'   
Хайкин НикитаМо БредеХейбротен МариусБьоркан ФредерикСампстед АльфонсВетлесен УгоХаген ЭлиасСалтнес УльрикЖозе ВиторПеллегрино АмальКумсан Джилберт
Запасные: Квиле СигурФет СондреКонрадсен МортенСмитс ДжошуаБонифасе ВикторНордас Лассе
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКумбулла МарашИбаньес РожерКарсдорп РикПеллегрини ЛоренцоКристанте БрианОливейра СержиуМхитарян ГенрихЗалевски НиколаАбрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроДиавара АмадуЭль-Шаарави СтефанВинья МатиасБове ЭдоардоДарбо ЭбримаШомуродов ЭлдорАфена-Гьян ФеликсФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс ЭйнслиПерес КарлесСмоллинг Крис
07 апреля. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Будё-Глимт Лига конференций
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фейеноорд 3:3 Славия Прага
окончен Будё-Глимт 2:1 Рома
окончен Лестер 0:0 ПСВ 2.30 3.50 2.95
окончен Марсель 2:1 ПАОК 1.47 4.20 7.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
00:44 · Лига конференций УЕФА
Моуринью недоволен «пластиковым» полем и считает «Рому» фаворитом после поражения в Норвегии
00:42 · Лига конференций УЕФА
Пеллегрини установил свой личный рекорд результативности за сезон
00:19 · Лига конференций УЕФА
Победа с ноткой недосказанности: «Марсель» одолел ПАОК в Лиге конференций
00:10 · Лига конференций УЕФА
История повторяется: «Рома» снова проиграла «Будё-Глимту» в Норвегии
07 Апреля
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Лестер» и ПСВ не смогли выявить сильнейшего
21:40 · Лига конференций УЕФА
Шесть голов на двоих: «Фейеноорд» и «Славия» порадовали зрителей забитыми мячами
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Марсель» — ПАОК: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Лестер» — ПСВ: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Будё-Глимт» — «Рома»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
19:15 · Лига конференций УЕФА
«Фейеноорд» — «Славия Прага»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:3
12:58 · Лига конференций УЕФА
Моуринью: 1:6 от «Будё-Глимта» больше не повторится
06 Апреля
20:05 · Лига конференций УЕФА
Варди пропустит первый матч «Лестера» в четвертьфинале Лиге конференций
14:46 · Лига конференций УЕФА
Нападающий «Будё-Глимт» может перейти в «Рому»
14:15 · Лига конференций УЕФА
Хайкин: «Петер Чех был для меня примером»
05 Апреля
13:01 · Англия. Премьер-лига
Раньери о борьбе за скудетто: «Милан» - хозяин своей судьбы»
Все новости
Рекомендуем