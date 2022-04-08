История повторяется: «Рома» снова проиграла «Будё-Глимту» в Норвегии

Первый тайм принес немало голевых ситуаций, в которых уверенно себя проявляли голкиперы команд и оборонительные редуты, а единственный мяч в игровом отрезке был забит на 43-й минуте. Мхитарян сделал передачу на Пеллегрини, которому никто не мешал нанести шикарный удар под перекладину – 1:0.
Впрочем, после перерыва игра преобразовалась, и норвежский гранд пошел вперед. Сперва на 56-й минуте матча Салтнес сумел сравнять счет на табло (1:1), а Ветлесен с передачи Пеллегрино сумел довести начатое дело до победы, одолев своего соперника с результатом 2:1. Перед ответной игрой у норвежцев будет небольшое преимущество.
Ответная встреча состоится в Риме через неделю.
Протокол игры
|Будё-Глимт
|2:1
|Рома
|43'Пеллегрини Лоренцо (0:1)
|(1:1) Салтнес Ульрик56'
|(2:1) Ветлесен Уго89'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кумбулла Мараш•Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик•Пеллегрини Лоренцо•Кристанте Бриан•Оливейра Сержиу•Мхитарян Генрих•Залевски Никола•Абрахам Тэмми
07 апреля. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).