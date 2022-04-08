История повторяется: «Рома» снова проиграла «Будё-Глимту» в Норвегии

Говорят, что в одну реку дважды не входят. Но это не про «Рому» Жозе Моуриньо, которая за 3 матча в Лиги конференций против «Будё-Глимта» проиграла дважды и зацепила 1 ничью. Вот и сегодняшняя встреча оказалась неудачной для «волков» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый тайм принес немало голевых ситуаций, в которых уверенно себя проявляли голкиперы команд и оборонительные редуты, а единственный мяч в игровом отрезке был забит на 43-й минуте. Мхитарян сделал передачу на Пеллегрини, которому никто не мешал нанести шикарный удар под перекладину – 1:0.

Впрочем, после перерыва игра преобразовалась, и норвежский гранд пошел вперед. Сперва на 56-й минуте матча Салтнес сумел сравнять счет на табло (1:1), а Ветлесен с передачи Пеллегрино сумел довести начатое дело до победы, одолев своего соперника с результатом 2:1. Перед ответной игрой у норвежцев будет небольшое преимущество.

Ответная встреча состоится в Риме через неделю.