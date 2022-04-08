Моуринью недоволен «пластиковым» полем и считает «Рому» фаворитом после поражения в Норвегии

Жозе Моуринью высказался о матче, в котором его «Рома» проиграла норвежскому «Будё-Глимту» в четвертьфинале Лиги конференций.

Прошедшая в Норвегии встреча завершилась волевой победой хозяев поля со счётом 2:1.

«Оба гола – результаты стандарта и рикошета. Мы тоже много забиваем со стандартов, но забивать – хорошо, а пропускать – плохо.

Честно говоря, сильнее всего меня беспокоит травма Джанлуки Манчини, вызванная игрой на «пластиковом» покрытии.

Мы проиграли, но нам предстоит сыграть ответный матч перед нашими болельщиками, и я без сомнений могу сказать, что чувствую нас фаворитами в битве за путёвку в полуфинал», – сказал Моуринью после матча.