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Моуринью недоволен «пластиковым» полем и считает «Рому» фаворитом после поражения в Норвегии

08 Апреля 2022 • 00:44 Комментировать
Будё-Глимт
2:1
Рома
окончен

Жозе Моуринью высказался о матче, в котором его «Рома» проиграла норвежскому «Будё-Глимту» в четвертьфинале Лиги конференций.

Прошедшая в Норвегии встреча завершилась волевой победой хозяев поля со счётом 2:1.

«Оба гола – результаты стандарта и рикошета. Мы тоже много забиваем со стандартов, но забивать – хорошо, а пропускать – плохо.

Честно говоря, сильнее всего меня беспокоит травма Джанлуки Манчини, вызванная игрой на «пластиковом» покрытии.

Мы проиграли, но нам предстоит сыграть ответный матч перед нашими болельщиками, и я без сомнений могу сказать, что чувствую нас фаворитами в битве за путёвку в полуфинал», – сказал Моуринью после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Будё-Глимт
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