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Лига конференций

Пеллегрини установил свой личный рекорд результативности за сезон

08 Апреля 2022 • 00:42 Комментировать
Будё-Глимт
2:1
Рома
окончен

Итальянская «Рома» проиграла в четвертьфинальном матче Лиги конференций норвежскому «Буде-Глинт», но при этом сумела забить благодаря усилиям Лоренцо Пеллегрини. Для полузащитника римского клуба это был уже двенадцатый гол в текущем сезоне, и это означает, что 25-летний Пеллегрини установил свой новый рекорд результативности за сезон.

Доселе он забивал максимум одиннадцать голов во всех турнирах в течение одного сезона. Сейчас на его счету уже двенадцать голов, из которых восемь были забиты в рамках матчей чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лоренцо Пеллегрини
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окончен Будё-Глимт 2:1 Рома
окончен Лестер 0:0 ПСВ 2.30 3.50 2.95
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