Пеллегрини установил свой личный рекорд результативности за сезон

Итальянская «Рома» проиграла в четвертьфинальном матче Лиги конференций норвежскому «Буде-Глинт», но при этом сумела забить благодаря усилиям Лоренцо Пеллегрини. Для полузащитника римского клуба это был уже двенадцатый гол в текущем сезоне, и это означает, что 25-летний Пеллегрини установил свой новый рекорд результативности за сезон.

Доселе он забивал максимум одиннадцать голов во всех турнирах в течение одного сезона. Сейчас на его счету уже двенадцать голов, из которых восемь были забиты в рамках матчей чемпионата Италии.