Кассано в непечатных выражениях раскритиковал деятельность Моуринью

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано не впечатлен деятельностью Жозе Моуринью у руля клуба. По мнению Кассано, руководство клуба просчиталось, пригласив «Особенного». Своими откровениями Антонио, который недавно вылечился от коронавируса, поделился на платформе Bobo TV.

- Моуринью? Мне кажется, что «Сассуоло» сильнее «Ромы», хотя по игрокам ведь такого не скажешь? Я не знаю, куда зайдет эта команда с Моуринью. Все возвращается к тому же, что было в «Тоттенхэме» - отсутствие идей. Он. конечно, молодец, что запудрил мозги людям и вновь заставил поверить в себя, но на самом деле он ведет команду по пути истощения, и сам также выдает какие-то странные поступки. Ему платят 7 миллионов евро, а при этом наш де Зерби отправился куда-то в Украину. Разве не лучше было бы взять де Зерби, платить ему меньше и получать от него более убедительные результаты? - заявил Кассано, если отпустить некоторые куда более крепкие слова в адрес португальца.