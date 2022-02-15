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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано в непечатных выражениях раскритиковал деятельность Моуринью

15 Февраля 2022 • 23:28 Комментировать
Рома
...
Верона
1.83 3.80 4.10
19.02 20:00

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано не впечатлен деятельностью Жозе Моуринью у руля клуба. По мнению Кассано, руководство клуба просчиталось, пригласив «Особенного». Своими откровениями Антонио, который недавно вылечился от коронавируса, поделился на платформе Bobo TV.

- Моуринью? Мне кажется, что «Сассуоло» сильнее «Ромы», хотя по игрокам ведь такого не скажешь? Я не знаю, куда зайдет эта команда с Моуринью. Все возвращается к тому же, что было в «Тоттенхэме» - отсутствие идей. Он. конечно, молодец, что запудрил мозги людям и вновь заставил поверить в себя, но на самом деле он ведет команду по пути истощения, и сам также выдает какие-то странные поступки. Ему платят 7 миллионов евро, а при этом наш де Зерби отправился куда-то в Украину. Разве не лучше было бы взять де Зерби, платить ему меньше и получать от него более убедительные результаты? - заявил Кассано, если отпустить некоторые куда более крепкие слова в адрес португальца.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Антонио Кассано
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