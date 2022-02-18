Моуринью больше понравился матч «Интер» – «Ливерпуль», нежели «ПСЖ» – «Реал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от просмотра матчей ⅛ финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем», а также между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». Португалец сказал, что игра с участием «нерадзурри» ему понравилась куда больше.

«Я принял участие в более чем 150 матчах Лиги чемпионов, но при этом не жалуюсь, что моя команда на данный момент выступает в Лиге конференций. Я не чувствую ностальгии.

Прошедшие матчи не оказались настолько большими. Игра между «Интером» и «Ливерпулем» мне понравилась куда больше, чем поединок «ПСЖ» – «Реал», – заявил португалец на пресс-конференции.