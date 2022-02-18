Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью больше понравился матч «Интер» – «Ливерпуль», нежели «ПСЖ» – «Реал»

18 Февраля 2022 • 19:02 Комментировать (2)
Рома
...
Верона
1.87 3.80 3.95
19.02 20:00
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от просмотра матчей ⅛ финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем», а также между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». Португалец сказал, что игра с  участием «нерадзурри» ему понравилась куда больше.
 
«Я принял участие в более чем 150 матчах Лиги чемпионов, но при этом не жалуюсь, что моя команда на данный момент выступает в Лиге конференций. Я не чувствую ностальгии.
Прошедшие матчи не оказались настолько большими. Игра между «Интером» и «Ливерпулем» мне понравилась куда больше, чем поединок «ПСЖ» – «Реал», – заявил португалец на пресс-конференции.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Интер Милан Ливерпуль Жозе Моуринью ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Февраля 2022 в 19:24
Перес : Жозе, а мне нравится, когда ты молчишь... Хе-хе..
indigo17
18 Февраля 2022 в 19:14
Сейчас в моде новости из одного заголовка? Или у вас сайт глючит?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.02  22:45 Ювентус ... Торино 1.65 4.30 5.00
19.02  17:00 Сампдория ... Эмполи 2.28 3.65 3.05
19.02  20:00 Рома ... Верона 1.85 4.00 4.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
19:02 · Италия. Серия А
Моуринью больше понравился матч «Интер» – «Ливерпуль», нежели «ПСЖ» – «Реал» 1
18:49 · Италия. Серия А
«Лацио» хочет пригласить Романьоли вместо Луиса Фелипе
18:45 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милан чувствует давление»
18:00 · Италия. Серия А
Агент Ди Лоренцо заявил, что в услугах его клиента заинтересован «Атлетико»
16:24 · Италия. Серия А
«Интер» согласовывает последние детали с контрактом Брозовича
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нацелился на Бергвейна. Игрок не входит в планы Конте 1
13:49 · Италия. Серия А
«Интер» готов продать Лаутаро Мартинеса 1
12:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Барселоны»
11:20 · Италия. Серия А
Перишич остаётся в «Интере», стороны согласовали новый контракт
09:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Арсенал» поборются за топ-форварда из Серии А 1
08:43 · Италия. Серия А
«Лацио» нацелился на голкипера «ПСЖ»
01:27 · Италия. Серия А
«Интер» продолжает непростые переговоры с Брозовичем
17 Февраля
22:47 · Италия. Серия А
Переговоры о продлении контракта «Ювентуса» с Куадрадо начнутся сразу после дерби 1
22:25 · Италия. Серия А
Аллегри призвал болельщиков «Ювентуса» поддержать команду в дерби
22:20 · Италия. Серия А
«Милан» и «Интер» испытывают трудности в переговорах с Бернардески 1 слухи
Все новости
Рекомендуем