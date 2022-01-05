Кассано вылечился от последствий COVID-19

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано излечился от последствий коронавируса, которые для него оказались достаточно сложными. У бывшего игрока итальянской сборной частично были поражены легкие, но в итоге все обошлось - интенсивная терапия и грамотное лечение дали результат, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Это означает, что уже завтра «трудного ребенка» итальянского футбола выпишут из больницы в Генуе. Стоит отметить, что в итальянском обществе многие обвинили Кассано в пренебрежении прививками, однако его супруга Каролина утверждает, что Антонио привился дважды.

- Все хорошо, потребовалось лечение, но все позади. Завтра он вернется домой, желаю всем всего самого наилучшего! - написал в «Инстаграме» близкий друг Кассано по имени Адани.