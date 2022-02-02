Пау Лопес: «В «Роме» я потерял любовь к футболу»

Бывший голкипер итальянской «Ромы» рассказал, что в своё время потерял любовь к футболу, выступая в римском клубе. Также футболист отметил, что предложение от французского «Марселя» пришло вовремя. Напомним, прошлым летом «провансальцы» арендовали игрока у «Ромы», а в январе выкупили его на постоянной основе.

«В «Роме» я потерял страсть и любовь к футболу. Я больше не получал удовольствие от тренировок. Я был счастлив только тогда, когда покидал тренировочную базу и отправлялся домой. «Рома» – большой клуб, который каждый год выступает на международной арене, но когда ты несчастлив, ты ничего не можешь с этим поделать», – цитирует футболиста L`Equipe.