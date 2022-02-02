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Чемпионат Италии. Серия А

Пау Лопес: «В «Роме» я потерял любовь к футболу»

02 Февраля 2022 • 14:27 Комментировать
Лион
2:1
Марсель
окончен

Бывший голкипер итальянской «Ромы» рассказал, что в своё время потерял любовь к футболу, выступая в римском клубе. Также футболист отметил, что предложение от французского «Марселя» пришло вовремя. Напомним, прошлым летом «провансальцы» арендовали игрока у «Ромы», а в январе выкупили его на постоянной основе.

«В «Роме» я потерял страсть и любовь к футболу. Я больше не получал удовольствие от тренировок. Я был счастлив только тогда, когда покидал тренировочную базу и отправлялся домой. «Рома» – большой клуб, который каждый год выступает на международной арене, но когда ты несчастлив, ты ничего не можешь с этим поделать», – цитирует футболиста L`Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Марсель Пау Лопес
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