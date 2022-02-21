«Рома» может оштрафовать двух игроков за поход в ночной клуб

Полузащитник Николо Дзаньоло и нападающий Стефан Эль-Шаарави могут быть оштрафованы «Ромой». После субботнего матча команды с «Вероной» футболисты отправились в ночной клуб. Формально Эль-Шаарави и Дзаньоло не сделали ничего плохого, поскольку они травмированы, и у них был выходной. Однако днём ранее игроков «Ромы» призвали в осторожности из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в команде. Дзаньоло и Эль-Шаарави проигнорировали эти рекомендации. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Il Corriere dello Sport.

Напомним, что «Рома» не смогла обыграть «Верону» в матче Серии А – ничья 2:2.